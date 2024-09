Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Putignano di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di pioggia leggera e schiarite. Durante la notte, si registreranno condizioni di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà, portando a momenti di cielo sereno e temperature in aumento.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera, con una temperatura che scenderà fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 4%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno all’82%. La velocità del vento si attesterà sui 10 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento. Le prime ore del giorno vedranno un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che varieranno dal 19% al 25%. La probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a stabilizzarsi, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. Tuttavia, si prevedono nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 70% intorno alle 13:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che scenderanno fino al 3%. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, intorno al 6%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano di Venerdì 20 Settembre evidenziano un netto miglioramento rispetto alla notte. Dopo una mattinata con pioggia leggera, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un clima stabile, con temperature in lieve aumento e condizioni di cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.28 mm 10.2 NNO max 17.1 Maestrale 79 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.16 mm 13.7 N max 20.9 Tramontana 83 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +18.9° perc. +18.7° 0.2 mm 12.5 NNO max 13.8 Maestrale 70 % 1016 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° prob. 33 % 13.6 N max 10.6 Tramontana 60 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +21.7° perc. +21.4° 0.11 mm 13.6 NNE max 9.5 Grecale 57 % 1016 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° prob. 5 % 15.7 NNE max 14.8 Grecale 65 % 1017 hPa 19 cielo sereno +18.1° perc. +18° prob. 6 % 10.9 NNE max 16.9 Grecale 79 % 1018 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° prob. 12 % 9 N max 13.4 Tramontana 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:47

