Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Rosignano Marittimo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 14,9°C e i 18,7°C. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 38 km/h nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’eventuale pioggia leggera prevista in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e i venti soffieranno con una velocità di circa 14,2 km/h. L’umidità sarà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1010 hPa.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con cielo sempre coperto e temperature che varieranno tra i 15,8°C e i 17,7°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 37,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà fino al 75%.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno tra i 16,5°C e i 18,7°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e i venti si presenteranno forti, con punte di 38 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1014 hPa.

In sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 22,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature fresche e possibilità di piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente in serata, e di prepararsi a un clima fresco e ventoso nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° prob. 12 % 23.9 ENE max 41.9 Grecale 51 % 1010 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 4 % 28.7 ENE max 44.6 Grecale 66 % 1011 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 46 % 34.8 NE max 48.8 Grecale 75 % 1013 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 38 % 36.3 NE max 47.4 Grecale 62 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° prob. 11 % 36.4 NE max 49 Grecale 56 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16° prob. 12 % 35.3 NE max 50.6 Grecale 65 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° prob. 15 % 30.5 NE max 48.1 Grecale 69 % 1015 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 50 % 29.2 NE max 53.6 Grecale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:19

