Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma non mancheranno brevi rovesci. La sera porterà un cielo più sereno, con temperature in calo.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia moderata e leggera, con una temperatura che scenderà fino a +13,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 28km/h da Ovest, con raffiche fino a 34,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che varieranno dal 10% al 82%. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 85%.

Durante la mattina, il meteo migliorerà progressivamente. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di sole, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori attorno ai 25-30km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, portandosi sotto il 50%. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno fino a +17,4°C, con un cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso ma con spazi di sereno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11-15km/h, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 6%. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 53%.

La sera porterà un clima più fresco, con temperature che scenderanno fino a +12°C. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 12-19km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la probabilità di precipitazioni sarà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia più stabile e soleggiato. Le temperature tenderanno a risalire, portando a condizioni più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 10 % 28 OSO max 34.8 Libeccio 58 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.5° perc. +15.2° 2.16 mm 5.5 NO max 17.7 Maestrale 82 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.17 mm 21.4 NE max 40 Grecale 83 % 1005 hPa 9 nubi sparse +14.9° perc. +14.2° prob. 38 % 26.3 NE max 35.8 Grecale 66 % 1007 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° prob. 36 % 19 NE max 22 Grecale 62 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +17.2° perc. +16.3° 0.14 mm 11.1 NNE max 20.6 Grecale 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.5° prob. 6 % 17.7 ENE max 32.4 Grecale 69 % 1013 hPa 21 poche nuvole +11.9° perc. +11.1° Assenti 12.8 ENE max 18.8 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:26

