Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Ruvo di Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di sole e nuvolosità. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 29°C nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno inizialmente buone, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo più nuvoloso nelle ore successive. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, favorendo un riscaldamento rapido. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 29°C intorno alle 11:00. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 25 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 37%, rendendo la sensazione di calore più sopportabile.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con un aumento della nuvolosità che porterà a un cielo coperto entro le 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 27°C. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, e la ventilazione continuerà a essere fresca, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 52%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ruvo di Puglia indicano una giornata di Sabato 28 Settembre con un clima variabile, che si manterrà caldo nelle ore centrali, per poi raffreddarsi in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con condizioni meteo più stabili e meno nuvolosità, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 4 OSO max 6 Libeccio 59 % 1011 hPa 4 poche nuvole +22° perc. +21.8° Assenti 6.2 SSO max 6.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 7 poche nuvole +24.7° perc. +24.5° Assenti 8.5 SO max 18.5 Libeccio 47 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +27.8° Assenti 8 OSO max 22.9 Libeccio 37 % 1010 hPa 13 nubi sparse +28.6° perc. +28.2° Assenti 14.8 OSO max 24.2 Libeccio 40 % 1009 hPa 16 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 2 % 25.7 O max 36.3 Ponente 49 % 1011 hPa 19 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 26.1 O max 43.9 Ponente 54 % 1013 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° Assenti 26.4 O max 41.3 Ponente 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:36

