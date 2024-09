Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 25 Settembre a Santeramo in Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud est, mantenendo l’umidità intorno al 30%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza delle nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 37%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nuvoloso a sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 18°C. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, rendendo la serata piacevole e fresca. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 78%, ma non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili e senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Santeramo in Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 7.6 O max 9.9 Ponente 52 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 5 SSO max 6.3 Libeccio 54 % 1015 hPa 7 cielo coperto +19.8° perc. +19° Assenti 7.3 SO max 11.7 Libeccio 45 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.1° Assenti 8 SSO max 9 Libeccio 32 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +23.7° Assenti 8.1 SSE max 10 Scirocco 31 % 1016 hPa 16 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 15.8 SSE max 20.7 Scirocco 47 % 1016 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 10.5 S max 21.1 Ostro 78 % 1017 hPa 22 poche nuvole +18° perc. +17.8° Assenti 5 S max 6.3 Ostro 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:40

