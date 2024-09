Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Terlizzi si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge iniziali che lasceranno spazio a condizioni più serene nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con precipitazioni, ma con un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nelle ore successive.

Durante la notte, Terlizzi registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’87%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,3°C, con una temperatura percepita di 22,1°C. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h proveniente da Sud, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,29 mm di pioggia. L’umidità si attesterà intorno al 58%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si passerà da un cielo coperto a nubi sparse e infine a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 36,5 km/h nel pomeriggio, con direzione Ovest-Sud Ovest. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, attestandosi intorno al 2%. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 32%.

Nel pomeriggio, Terlizzi godrà di un clima prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con intensità che varierà tra i 30 km/h e i 37 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1006 hPa.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con possibilità di pioggia leggera verso le ore serali. Le temperature scenderanno fino a 18°C, con una percezione di 17,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 31,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 46,8 km/h. Le precipitazioni previste saranno di circa 0,57 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi indicano un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con un netto passaggio da piogge a cieli sereni. Tuttavia, è importante tenere in considerazione che le piogge potrebbero ripresentarsi in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzazione del clima, con temperature in lieve calo e condizioni di cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +22.2° perc. +22.1° 0.32 mm 17.2 S max 35.4 Ostro 59 % 1004 hPa 5 pioggia leggera +20.7° perc. +20.6° 0.13 mm 16.1 SO max 34.2 Libeccio 68 % 1004 hPa 8 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 33.5 OSO max 44.5 Libeccio 47 % 1006 hPa 11 poche nuvole +24.7° perc. +24.1° Assenti 35.8 OSO max 47.6 Libeccio 34 % 1006 hPa 14 cielo sereno +24.3° perc. +23.6° prob. 6 % 37.3 OSO max 46.4 Libeccio 33 % 1005 hPa 17 cielo sereno +21.5° perc. +20.8° prob. 10 % 30.4 OSO max 46.2 Libeccio 44 % 1006 hPa 20 cielo sereno +19.7° perc. +19° prob. 22 % 31.9 OSO max 50.2 Libeccio 50 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.46 mm 25.7 ONO max 30.6 Maestrale 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.