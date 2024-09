Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente durante le ore della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 19,8°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno freschi, con raffiche che potrebbero toccare i 39,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, rendendo necessaria una certa cautela per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. I venti, provenienti da Ovest, si faranno sentire con intensità moderata, raggiungendo i 19,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un’intensificazione delle piogge, che si manifesteranno come pioggia leggera. Le temperature si manterranno tra i 17,7°C e i 19,3°C, con un’umidità che salirà fino al 74%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 26 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che toccheranno i 19,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi. L’intensità del vento si manterrà fresca, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 39,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno a circa 18,3°C. I venti si attenueranno, ma continueranno a soffiare con una certa intensità, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi indicano una giornata di Domenica caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16° prob. 21 % 19.8 O max 32.2 Ponente 60 % 1013 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +16.3° prob. 31 % 24.4 ONO max 40 Maestrale 53 % 1012 hPa 6 cielo coperto +17.3° perc. +16.5° prob. 33 % 28.7 ONO max 43.7 Maestrale 53 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19° perc. +18.4° 0.21 mm 25.5 NO max 33.2 Maestrale 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.87 mm 21.2 ONO max 35.4 Maestrale 74 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.4° 0.27 mm 27.5 NNO max 39.3 Maestrale 59 % 1012 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° prob. 40 % 23 NO max 32.9 Maestrale 63 % 1013 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 18.5 NO max 27 Maestrale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:58

