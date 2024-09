Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Sabato 14 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,4°C e i 20,7°C. Il vento, prevalentemente da nord-ovest, si presenterà con intensità variabile, raggiungendo punte di 39,7 km/h durante le ore notturne. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un picco di 100% nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Termoli saranno caratterizzate da piogge leggere e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 85-99%. Le temperature percepite si manterranno tra i 16,0°C e i 17,1°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 61% e il 71%. Il vento si presenterà fresco, con velocità che varieranno da 30,1 km/h a 39,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a momenti di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,2°C entro le ore 09:00. Tuttavia, le piogge torneranno a manifestarsi nel corso della mattinata, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 43%.

Nel pomeriggio, il meteo a Termoli si stabilizzerà ulteriormente, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco massimo di 20,7°C alle ore 14:00. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo un’intensità moderata, con velocità comprese tra 28 km/h e 30,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 48-49%.

La sera porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e un ritorno delle piogge leggere. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 17,9°C alle ore 21:00. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori del 12%. Il vento si farà più vivace, con velocità che potranno arrivare fino a 33 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.1° perc. +16.5° 0.3 mm 37.8 NO max 49 Maestrale 64 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.49 mm 39.7 NO max 47.3 Maestrale 71 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.8° perc. +17.1° 0.18 mm 26.7 NO max 34 Maestrale 57 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +19.2° perc. +18.6° 0.24 mm 37.1 NNO max 42.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 12 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° prob. 44 % 31.9 NNO max 40.8 Maestrale 49 % 1013 hPa 15 poche nuvole +20.3° perc. +19.6° prob. 24 % 28.8 NNO max 30.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19° prob. 16 % 21.5 NO max 27.2 Maestrale 53 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +17.3° 0.37 mm 22.6 O max 33 Ponente 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:06

