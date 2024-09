Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sabato 14 Settembre a Triggiano si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17,0°C e i 20,5°C, con una sensazione di fresco accentuata dalla presenza di venti moderati provenienti principalmente da ovest-nordovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con picchi di nuvolosità più intensa nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 27,7 km/h, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 65%.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 45% di nuvolosità. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 26 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C, mentre la nuvolosità si attesterà su valori più contenuti, intorno al 59%. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 32,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con una diminuzione della pioggia e una temperatura che si manterrà intorno ai 19,6°C. La nuvolosità rimarrà presente, ma con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 5%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.4° perc. +16.8° 0.11 mm 30.3 ONO max 44.5 Maestrale 61 % 1009 hPa 4 poche nuvole +17.6° perc. +17° prob. 43 % 27 ONO max 39.6 Maestrale 59 % 1009 hPa 7 nubi sparse +18.9° perc. +18.1° prob. 17 % 27.4 ONO max 36.4 Maestrale 51 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +20° perc. +19.4° 0.59 mm 25.4 NO max 30.8 Maestrale 52 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +19.6° perc. +18.9° 0.19 mm 24.5 NO max 31.6 Maestrale 49 % 1012 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +19.8° prob. 15 % 22.4 NO max 32.5 Maestrale 45 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° prob. 5 % 19.6 NO max 30.8 Maestrale 52 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +19.2° perc. +18.5° 0.12 mm 19.6 ONO max 31.1 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:58

