Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a intensificarsi nel corso della mattinata, con picchi di forte pioggia attesi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno relativamente miti, ma con un abbassamento previsto nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà moderato, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 9,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,8 mm.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con pioggia moderata e temperature che scenderanno fino a 14,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,7 km/h, e le precipitazioni potranno arrivare a 6,51 mm entro le 09:00. La situazione rimarrà critica, con forti piogge che si protrarranno fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un picco di forte pioggia, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 10,4°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 40,8 km/h, rendendo la situazione meteorologica decisamente instabile. Le precipitazioni accumuleranno circa 8,52 mm entro le 13:00 e continueranno a essere significative fino alle 16:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno, e si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno a 9,5°C. La pioggia si presenterà in forma leggera, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 30 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Udine indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge abbondanti e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per Giovedì 12 Settembre, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche avverse e a possibili disagi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.8 mm 9.2 NE max 17.1 Grecale 92 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +16° perc. +16° 2.11 mm 13.7 NE max 23.1 Grecale 93 % 1005 hPa 6 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 2.3 mm 13.2 ENE max 20.3 Grecale 94 % 1005 hPa 9 forte pioggia +14.9° perc. +15° 6.51 mm 13.7 NNE max 21 Grecale 97 % 1005 hPa 12 forte pioggia +12.7° perc. +12.5° 4.24 mm 21.9 NNE max 34.9 Grecale 95 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +10.1° perc. +9.5° 1.23 mm 23.3 NE max 42.4 Grecale 91 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +9.5° perc. +6.5° 1.21 mm 22.8 NE max 38.6 Grecale 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +9.5° perc. +6.8° 0.21 mm 19.8 N max 32.3 Tramontana 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.