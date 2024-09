Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà le ore notturne, mantenendo un’umidità intorno al 73%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 43% entro mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 72%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 65%. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 15%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. Si registreranno piogge leggere intorno alle 20:00, con una pioviggine che porterà a 0,1 mm di precipitazioni. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 93%. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Venerdì e Sabato si prevede un incremento della probabilità di pioggia, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 4 % 11.1 NNE max 12 Grecale 74 % 1018 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 12.4 NNE max 18.1 Grecale 73 % 1016 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 10.8 NNE max 16.3 Grecale 73 % 1016 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° prob. 5 % 7.4 NE max 12.1 Grecale 52 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.1° prob. 11 % 12.5 ESE max 14.4 Scirocco 46 % 1016 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.1° prob. 15 % 5.6 E max 13.6 Levante 56 % 1016 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° prob. 14 % 8.3 NE max 8 Grecale 71 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 8 % 11.9 NNE max 13.8 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.