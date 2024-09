Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Udine per Mercoledì 11 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La mattina inizierà con un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che proseguiranno anche nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, superando il 60%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge più intense.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà drasticamente. A partire dalle 11:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che raggiungerà i 23,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un’intensificazione delle precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 22-23°C, mentre l’umidità salirà fino al 99%. Le piogge saranno accompagnate da una brezza leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge che si intensificheranno. La temperatura percepita sarà di circa 22,7°C, ma la sensazione di umidità sarà elevata, rendendo l’aria piuttosto pesante. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0,52 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le piogge diventeranno più moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 2,36 mm. La direzione del vento cambierà, passando a Nord-Nord Est, con una velocità che potrà arrivare fino a 11,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un graduale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 25 % 8.1 NNE max 7.7 Grecale 78 % 1011 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° prob. 6 % 7.5 NE max 7.2 Grecale 75 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 3 % 4.9 NE max 5.3 Grecale 77 % 1010 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° prob. 8 % 4.9 SSE max 5.3 Scirocco 61 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.3 mm 9.1 SSO max 11.2 Libeccio 59 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.52 mm 2.2 SO max 4.6 Libeccio 66 % 1008 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 64 % 6.5 NE max 6.1 Grecale 81 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +15.9° perc. +15.9° 2.36 mm 11.7 NNE max 17.9 Grecale 93 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:21

