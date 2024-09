Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo l’80%. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della temperatura e a piogge intermittenti.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno la presenza di piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con piogge leggere che persisteranno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%. Le precipitazioni saranno accompagnate da una leggera brezza, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un incremento della pioggia, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 15°C, mantenendo un’alta umidità. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con accumuli che potranno raggiungere i 2 mm nel complesso della giornata. La situazione meteo si stabilizzerà con venti leggeri, rendendo la serata fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 20°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 80 % 5.8 E max 6 Levante 88 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.16 mm 5.7 ENE max 5.9 Grecale 92 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.29 mm 7.2 NE max 11.1 Grecale 92 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.3 mm 7.3 SE max 9.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +21.1° 0.31 mm 8.4 SSE max 9.9 Scirocco 62 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.44 mm 7.7 S max 10.2 Ostro 77 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.13 mm 6.6 ESE max 6.6 Scirocco 90 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.13 mm 6.2 NE max 6.4 Grecale 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:53

