Maltempo Sardegna, task force di speleologi per le ricerche del disperso | VIDEO

La Prefettura di Cagliari ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico nel Comune di Siliqua, Sud Sardegna, per la ricerca del ragazzo disperso nell’area di Monte Arcosu, sorpreso nella notte dal forte maltempo che si è abbattuto sull’isola. Sul posto stanno intervenendo 25 tecnici provenienti dalle Stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano.

Il giovane faceva parte di un gruppo di otto persone che stavano percorrendo in fuoristrada una via campestre all’interno della riserva naturale. Alcuni sono riusciti a raggiungere il rifugio, mentre altri sono stati colti dal nubifragio e si sono trovati in difficoltà. Tra questi, un ragazzo è stato trascinato dalle acque insieme alla sua auto e risulta disperso. Il resto del gruppo è stato tratto in salvo questa mattina dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Sul posto, oltre l’elicottero dei Vigili, sta intervenendo anche il velivolo della Guardia di Finanza. Le operazioni, segnalano i soccorritori, risultano particolarmente complesse per l’assenza di viabilità a causa del passaggio delle acque e della presenza di detriti.

100 interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo

Dalla alla tarda sera di ieri, pioggia intensa e forte vento hanno colpito le province di Cagliari e Oristano. Sono un centinaio gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà e pastori rifugiatisi sopra i tetti negli ovili, rimuovere ostacoli in strada, prosciugamenti in abitazioni allagate. Maggiori criticità nel Cagliaritano, nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa e Nuxis, dove attualmente risulta il disperso.

