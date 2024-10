Meteo Avellino, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature in calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +15°C, che si percepirà come +14,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 43%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà cielo coperto intorno all’1:00, con una temperatura che salirà a +15,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%.

Durante la mattina, a partire dalle 6:00, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 25% e il 66%, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che varieranno tra 21,7°C e 22,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 33%, garantendo comunque un’ottima visibilità. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a temperature che scenderanno fino a 16,8°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 72%, e il vento si farà più debole, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con possibilità di schiarite temporanee, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 3.3 SSO max 5.3 Libeccio 81 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 2.6 SSO max 4.4 Libeccio 82 % 1015 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 1.9 SSE max 3.8 Scirocco 78 % 1017 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 5.4 OSO max 6.6 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 8.1 OSO max 9.1 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.7 OSO max 6.9 Libeccio 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 3.1 OSO max 5 Libeccio 66 % 1018 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 1.4 SSE max 2.7 Scirocco 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:28

