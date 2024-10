Meteo Belluno, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,5°C e i 16,2°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si presenterà elevata, raggiungendo punte del 99%.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con una probabilità del 75%. La situazione non subirà significative variazioni fino all’alba, quando le temperature resteranno stabili e l’umidità rimarrà elevata.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 14,5°C e i 15,8°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che si attesteranno attorno al 5%. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità, purtroppo, non darà tregua, mantenendosi sopra il 96%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 16,2°C, ma il cielo rimarrà nuovamente coperto. La probabilità di precipitazioni aumenterà leggermente, ma non si registreranno eventi significativi. L’umidità continuerà a essere alta, intorno al 94%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature si manterranno attorno ai 15,3°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 23%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 2,13 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Venerdì e Sabato si prevede un lieve miglioramento, ma le temperature rimarranno stabili e l’umidità continuerà a essere elevata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 27 % 1.9 SE max 3.3 Scirocco 99 % 1021 hPa 5 cielo coperto +14.5° perc. +14.6° prob. 12 % 1.8 SE max 3 Scirocco 99 % 1021 hPa 8 cielo coperto +14.9° perc. +15° prob. 5 % 2 SE max 3.5 Scirocco 99 % 1022 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +15.6° prob. 5 % 2.1 SE max 2.9 Scirocco 97 % 1022 hPa 14 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 6 % 3.5 SSE max 3.9 Scirocco 95 % 1020 hPa 17 cielo coperto +15.2° perc. +15.4° Assenti 2.6 ESE max 3.3 Scirocco 98 % 1021 hPa 20 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 23 % 2.6 NE max 3.6 Grecale 97 % 1021 hPa 23 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.13 mm 2.8 E max 3.5 Levante 99 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.