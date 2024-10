Meteo Bitonto, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 99%.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature saliranno rapidamente, toccando i 24,9°C intorno alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h, mantenendo una direzione Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’83%, contribuendo a un clima gradevole ma non completamente soleggiato.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 39%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1006 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo non sarà limpido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare a 26 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con poche variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto, pur tenendo presente la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 4.6 SO max 7.7 Libeccio 59 % 1009 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 5 S max 6.5 Ostro 54 % 1008 hPa 7 nubi sparse +22.4° perc. +21.8° Assenti 9.9 S max 16.3 Ostro 45 % 1008 hPa 10 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 11.1 SSO max 17.1 Libeccio 37 % 1007 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +27° Assenti 5.3 SO max 20 Libeccio 37 % 1006 hPa 16 cielo coperto +25.3° perc. +25° Assenti 8.9 S max 21.8 Ostro 44 % 1006 hPa 19 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° Assenti 15.6 SSO max 30.9 Libeccio 48 % 1006 hPa 22 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 13.1 SSO max 24.9 Libeccio 60 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:15

