Meteo Bolzano, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Bolzano si prevede un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con una leggera diminuzione della temperatura nel corso della serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 16,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1029 hPa. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1 km/h, proveniente da Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 65%. Anche in questa fase, il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che toccheranno un massimo di 21,4°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno a 1027 hPa. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 4%, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno fino a 15,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 91%, e il cielo sarà coperto. La velocità del vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una prevalenza di cielo nuvoloso. Si prevede che il clima rimarrà mite, con occasionali schiarite, rendendo le giornate piacevoli per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° Assenti 1 SO max 1.4 Libeccio 95 % 1029 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +16° Assenti 0.1 ENE max 1.3 Grecale 94 % 1028 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° Assenti 0.7 SSE max 1.7 Scirocco 89 % 1029 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 2.7 SO max 2.1 Libeccio 76 % 1028 hPa 13 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 2.8 SSO max 2.4 Libeccio 63 % 1027 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° prob. 4 % 1.7 SSO max 1.8 Libeccio 81 % 1027 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° prob. 8 % 0.4 ESE max 1.4 Scirocco 88 % 1029 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 8 % 0.6 N max 1.3 Tramontana 91 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.