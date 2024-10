Meteo Cerignola, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cerignola si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con cielo inizialmente coperto che si schiarirà nel corso delle ore. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo sereno con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,8°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità leggera. Questo clima favorevole proseguirà fino a mezzogiorno, quando la temperatura toccherà i 25,9°C.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 26,1°C alle 13:00, mantenendo una copertura nuvolosa ridotta. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che renderà l’aria più piacevole. Le ore pomeridiane si presenteranno ideali per attività all’aperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento si farà più leggero, creando un’atmosfera tranquilla. La notte successiva porterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno nuovamente intorno ai 17°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un clima stabile e soleggiato, con occasionali nubi sparse, rendendo i prossimi giorni ideali per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 2.8 NO max 2.7 Maestrale 71 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.6 OSO max 4.8 Libeccio 75 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 5.1 O max 5.5 Ponente 62 % 1021 hPa 10 poche nuvole +24.1° perc. +23.7° Assenti 4.4 ONO max 3.6 Maestrale 44 % 1020 hPa 13 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 9.9 NNE max 7 Grecale 39 % 1018 hPa 16 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 15.5 E max 20.7 Levante 63 % 1019 hPa 19 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.9 E max 9 Levante 75 % 1020 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 1.5 SE max 2.8 Scirocco 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:11

