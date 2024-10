Meteo Corato, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Corato si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo una temperatura attorno ai 20°C. La sera si presenterà con cieli completamente coperti e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Corato sperimenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 18,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 95% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si stabilizzerà al 84%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 68%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,7°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Domani, mercoledì, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre giovedì potrebbe tornare un clima più instabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono giornate di sole imminenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° Assenti 6.4 S max 11.3 Ostro 87 % 1027 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° Assenti 5 S max 6 Ostro 88 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 2.4 SSE max 3.7 Scirocco 89 % 1027 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° Assenti 3.1 E max 5.2 Levante 75 % 1027 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 7.6 ENE max 8.3 Grecale 68 % 1026 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 4 % 5.7 NE max 7.1 Grecale 71 % 1026 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 9 % 5.5 ENE max 6.3 Grecale 74 % 1027 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 3 E max 3.6 Levante 73 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:59

