Meteo Enna, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Enna si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con un inizio di giornata segnato da piogge intense e un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature nel corso della giornata, con valori che si manterranno attorno ai 15°C durante le ore serali. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% per tutta la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno particolarmente avverse, con pioggia fortissima che si registrerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto alta, con valori che toccheranno i 94%.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con un’intensità che tenderà a diminuire. La temperatura si manterrà attorno ai 16°C, e il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 15 km/h, con direzione prevalentemente est. La probabilità di pioggia sarà ancora significativa, ma si prevede una leggera attenuazione delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo resterà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 19°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano una stabilizzazione delle condizioni meteo, con un graduale miglioramento a partire da mercoledì. Si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +15.4° perc. +15.4° 5.24 mm 5.8 E max 12.6 Levante 94 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 76 % 8.6 ENE max 23.2 Grecale 95 % 1025 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 16.6 ESE max 29.8 Scirocco 90 % 1026 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 10 % 12.7 ESE max 18.8 Scirocco 77 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 5 % 6 ESE max 9.3 Scirocco 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 1 % 8.1 ENE max 12.4 Grecale 77 % 1026 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 7.6 ENE max 9.8 Grecale 90 % 1027 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 6.6 ENE max 7.8 Grecale 94 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.