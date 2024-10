Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Lamezia Terme si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni meteo indicano una notte con piogge leggere e moderate, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a schiarite e a temperature in aumento. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 25°C nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno influenzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 91%. La temperatura si manterrà attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 1,25mm di pioggia. Con il passare delle ore, la situazione tenderà a migliorare.

Nella mattina, il tempo inizierà a stabilizzarsi. Le nuvole sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con una temperatura che salirà fino a 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 13 km/h, e l’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi intorno al 62%. Le probabilità di pioggia diventeranno praticamente nulle, favorendo una giornata più soleggiata.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 46%, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. L’umidità rimarrà su livelli accettabili, intorno al 51%, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con una copertura che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 17°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera si presenterà piuttosto umida, con valori di umidità che toccheranno il 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.87 mm 13.5 ONO max 25.7 Maestrale 91 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18.5° prob. 71 % 2.7 NNO max 6.6 Maestrale 92 % 1014 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 64 % 4.4 N max 6.8 Tramontana 85 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +24° prob. 3 % 9.7 O max 17.2 Ponente 62 % 1014 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 13.1 O max 19.4 Ponente 53 % 1013 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 9.5 O max 13.2 Ponente 57 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 5.2 ONO max 7.3 Maestrale 80 % 1013 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.8 NNO max 7.3 Maestrale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:20

