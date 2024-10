Meteo Putignano, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Putignano di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,3°C e +23°C, mentre il vento soffierà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 28,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori che si attesteranno intorno al 78% durante la notte e al 51% nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 18,4°C, a causa di una leggera brezza proveniente da est. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 9,6 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,3°C entro le 10:00. La temperatura percepita si avvicinerà ai 20,9°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 23°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 19,1°C alle 17:00. La temperatura percepita seguirà un andamento simile, mantenendosi sempre su valori confortevoli. Il vento continuerà a soffiare moderato, con velocità che varieranno tra 11 km/h e 25 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,3°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 25%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo le raffiche intorno ai 28,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni meteo. Si prevede che il cielo possa schiarirsi ulteriormente nei giorni successivi, offrendo opportunità per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.4° Assenti 1.4 E max 3.1 Levante 59 % 1021 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° Assenti 6.6 ONO max 7.8 Maestrale 57 % 1021 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 12.3 SSE max 19.2 Scirocco 54 % 1021 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 12.2 S max 15.7 Ostro 56 % 1021 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 11 SSE max 14.3 Scirocco 52 % 1020 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 13.6 SSE max 22.7 Scirocco 59 % 1019 hPa 19 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 12.6 S max 24.9 Ostro 67 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 13.4 SSE max 25.8 Scirocco 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:03

