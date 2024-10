Meteo Putignano, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo variabile, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 65%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 7,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le 9:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,8 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 23,7°C. La brezza si farà sentire, con intensità che potrà arrivare a 29,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con un aumento della copertura nuvolosa. Il cielo passerà da sereno a coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Putignano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una ventilazione moderata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera, che potrebbe preludere a cambiamenti nel clima nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 7.7 SSO max 10.7 Libeccio 68 % 1013 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 9.5 S max 13.8 Ostro 77 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 16 SSE max 24 Scirocco 65 % 1012 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 24.6 S max 28.9 Ostro 50 % 1011 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 26.8 S max 29.3 Ostro 51 % 1010 hPa 16 poche nuvole +21.1° perc. +21° Assenti 25.8 S max 37.4 Ostro 65 % 1009 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 3 % 24.7 S max 39.6 Ostro 86 % 1009 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 16 % 19.1 S max 34.5 Ostro 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:27

