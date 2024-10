Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e fresco. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 66%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un miglioramento, con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 19,3 km/h nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno e con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,9°C verso le ore 17:00. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature fresche, con valori che si aggireranno tra i 13,3°C e i 14,8°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle ore 8:00 si assisterà a un miglioramento, con temperature in aumento. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un piacevole clima autunnale, mentre la sera porterà un ritorno delle nubi sparse, ma senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Altamura indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo che si presenterà variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di godere di queste giornate di bel tempo, approfittando delle temperature miti e del cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 10.7 NO max 19.1 Maestrale 70 % 1015 hPa 4 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 8.9 NO max 11.9 Maestrale 78 % 1016 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 10.6 NO max 16.6 Maestrale 63 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.4° Assenti 12.2 N max 12 Tramontana 38 % 1017 hPa 13 poche nuvole +22.3° perc. +21.5° Assenti 14.5 NNE max 14.4 Grecale 35 % 1016 hPa 16 poche nuvole +18.4° perc. +17.7° Assenti 17.5 NNE max 23.3 Grecale 55 % 1017 hPa 19 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° Assenti 6.7 N max 9 Tramontana 70 % 1018 hPa 22 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 5.6 NNO max 6.4 Maestrale 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:13

