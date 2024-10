Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Bolzano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per la stagione. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno durante gran parte della giornata, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 21,2°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 12,2°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando intorno all’88%.

Nel corso della notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si aggireranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di nuvole che non supererà il 5%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 12,6°C, a causa di una leggera brezza.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,8°C entro le ore centrali della giornata. L’assenza di precipitazioni e la bassa probabilità di pioggia renderanno la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si manterranno stabili, con un massimo di 21,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 25%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, favorendo una sensazione di calore.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13,2°C. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La giornata si concluderà con un clima piacevole e tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché l’arrivo di correnti più fresche potrebbe influenzare le condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 4.3 NE max 4.7 Grecale 88 % 1027 hPa 5 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 4 NE max 4.5 Grecale 88 % 1027 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 1.4 NNE max 2.7 Grecale 71 % 1027 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.3 OSO max 2.4 Libeccio 59 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.6° perc. +20.4° prob. 34 % 3.5 SSO max 4.1 Libeccio 64 % 1024 hPa 17 poche nuvole +15° perc. +14.9° prob. 36 % 3 NE max 4.6 Grecale 89 % 1026 hPa 20 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° prob. 14 % 3.3 NE max 4.7 Grecale 91 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° prob. 10 % 3.9 NE max 4.8 Grecale 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.