Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Campobasso si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più soleggiato, ma con un incremento della ventilazione. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature durante la sera, accompagnato da precipitazioni che si intensificheranno nel corso della notte.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +13°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,4 km/h da sud-ovest. Non si registreranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più soleggiate. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 22,4°C entro le ore 10:00. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 24 km/h. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 48%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Tuttavia, il vento si farà sentire con maggiore intensità, raggiungendo punte di 27,5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 53%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +15,9°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con pioggia leggera prevista intorno alle 20:00, che si intensificherà in serata, portando a un forte rovescio di pioggia alle 21:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 42,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Campobasso nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un alternarsi di schiarite e piogge. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le condizioni potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi, con un aumento delle probabilità di pioggia. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° Assenti 8.4 SO max 9.1 Libeccio 87 % 1017 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 9.1 SO max 9.4 Libeccio 88 % 1016 hPa 7 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 9.9 SSO max 13.1 Libeccio 72 % 1016 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 18.6 SSO max 27.4 Libeccio 48 % 1015 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° Assenti 27.4 SO max 47.2 Libeccio 54 % 1013 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 15.7 SSO max 38.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 15 % 13 SSO max 19.8 Libeccio 79 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.95 mm 18.4 SSO max 39.9 Libeccio 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:26

