Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso delle prime ore si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 62%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, e le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. L’umidità si manterrà alta, superando l’80%, e il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibili schiarite nel corso della giornata. Sarà quindi consigliabile prepararsi a giornate nuvolose, ma con temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 5.5 ESE max 5.1 Scirocco 73 % 1019 hPa 4 poche nuvole +16.4° perc. +16° Assenti 6.3 E max 6 Levante 73 % 1019 hPa 7 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 3.8 ESE max 4.6 Scirocco 69 % 1019 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.7 OSO max 3.7 Libeccio 61 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 5.7 OSO max 6 Libeccio 63 % 1019 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 3.9 SO max 5.3 Libeccio 72 % 1018 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.7 E max 4.2 Levante 80 % 1019 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 6.5 ENE max 6.3 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:31

