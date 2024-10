Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Enna si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12°C durante la notte a un massimo di 20,4°C nel primo pomeriggio. La presenza di nubi sparse accompagnerà la giornata, con una leggera brezza che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando intorno al 40-80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1022-1025 hPa.

Durante la notte, Enna avrà un cielo coperto con temperature che si manterranno attorno ai 12-13°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle prime ore. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 15-19°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 100% al 66% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da est. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 20°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, portando a un cielo più sereno. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del pomeriggio. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 13-15°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non in modo eccessivo, permettendo a qualche stella di farsi vedere. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a condizioni più favorevoli nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° Assenti 5.3 NE max 5.9 Grecale 91 % 1024 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +11.5° Assenti 5.5 ENE max 5.8 Grecale 91 % 1024 hPa 8 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 5.1 E max 6.1 Levante 69 % 1025 hPa 11 nubi sparse +19.4° perc. +18.6° Assenti 7.5 ESE max 6.3 Scirocco 45 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.3° perc. +19.4° Assenti 8.1 ESE max 6.5 Scirocco 40 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 5.1 ESE max 5.3 Scirocco 64 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 1 ESE max 2.5 Scirocco 80 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3.4 N max 3.5 Tramontana 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:05

