Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Enna di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un graduale aumento delle nuvole nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,8°C nel pomeriggio. La notte inizierà con cielo coperto, ma si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo nelle ore successive.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,5 km/h da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Con il passare delle ore, si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C, e alle 10:00 si raggiungerà un massimo di 20,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,1 km/h, e l’umidità scenderà fino al 33%. Le condizioni di bel tempo continueranno fino al pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C. La brezza sarà tesa, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h. L’umidità si manterrà tra il 29% e il 37%, garantendo un clima gradevole. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, quasi assente.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’80%, e la velocità del vento si ridurrà a 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna di Sabato 5 Ottobre evidenziano una giornata inizialmente serena, con temperature miti e un aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 3.7 ONO max 3.7 Maestrale 74 % 1013 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 5.3 NO max 5.3 Maestrale 75 % 1013 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.2° prob. 5 % 7 ONO max 12.2 Maestrale 59 % 1014 hPa 10 cielo sereno +20.5° perc. +19.5° prob. 4 % 17.1 ONO max 24.4 Maestrale 33 % 1014 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +20.7° prob. 1 % 22.6 O max 30.3 Ponente 29 % 1012 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +17.7° Assenti 14.6 ONO max 20.6 Maestrale 45 % 1012 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 7.6 NNO max 11.6 Maestrale 67 % 1014 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 6.4 NO max 7.9 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.