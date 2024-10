Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con piogge leggere che si verificheranno nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio più soleggiato e temperature che raggiungeranno i 22°C.

Nella notte, le condizioni meteorologiche a Enna si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di 19,9°C. La probabilità di pioggia sarà del 57%, con venti leggeri provenienti da Ovest-Sud Ovest. A partire dall’01:00, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 19,4°C e una velocità del vento di 5 km/h. Le piogge continueranno fino alle 05:00, quando si registrerà una temperatura di 17,4°C e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma le piogge tenderanno a cessare. Le temperature si attesteranno tra i 17,5°C e i 21,1°C durante le ore centrali della mattina, con venti che aumenteranno leggermente fino a 12,1 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, raggiungendo un valore minimo del 2% intorno alle 13:00.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Le temperature raggiungeranno il picco di 22°C alle 13:00, per poi scendere a 19,2°C alle 16:00. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 10 km/h e i 14,5 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,6°C entro le 23:00. I venti si faranno più leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature fresche. Gli amanti del sole troveranno sicuramente piacevole il clima sereno previsto per la sera di Venerdì e nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.25 mm 5 SO max 5.1 Libeccio 83 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 43 % 4.1 NNO max 6 Maestrale 84 % 1009 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 16 % 9 NNO max 10.4 Maestrale 74 % 1011 hPa 10 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° prob. 22 % 11.4 NNO max 11.6 Maestrale 53 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.3° prob. 2 % 13 NNO max 15.5 Maestrale 38 % 1010 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.4° prob. 1 % 12.7 N max 16.8 Tramontana 44 % 1011 hPa 19 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 9.3 N max 12.5 Tramontana 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 6 NO max 5.8 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.