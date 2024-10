Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà verso un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 18,7°C intorno all’ora di pranzo, per poi scendere nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un valore del 80%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto da nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere circa 18,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo più grigio e a una diminuzione della visibilità. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le precipitazioni non sono previste, ma l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo valori intorno al 77%. La pressione atmosferica si manterrà su livelli normali, intorno ai 1020 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 13,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno all’1%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetteranno eventi meteorologici significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno tranquille, rendendo possibile una settimana senza particolari eventi atmosferici.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.5° perc. +12.3° prob. 19 % 3 SSE max 3.5 Scirocco 95 % 1016 hPa 4 poche nuvole +11.9° perc. +11.6° prob. 13 % 3.3 ESE max 3.9 Scirocco 96 % 1015 hPa 7 nubi sparse +13.4° perc. +13° prob. 6 % 3.2 E max 4.1 Levante 87 % 1018 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 10.5 SSE max 14.5 Scirocco 62 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° Assenti 12.1 SSE max 15.6 Scirocco 55 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 12 % 10.2 SSE max 16.5 Scirocco 71 % 1019 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 1 % 6.4 ESE max 12.3 Scirocco 85 % 1022 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° Assenti 5.3 ENE max 8.7 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.