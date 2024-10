Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 45% e temperature intorno ai 14,7°C, in calo a 14,1°C. Il vento sarà moderato, tra 1,5 km/h e 3 km/h, da Est, con umidità alta al 92%. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo 20,6°C e una copertura nuvolosa del 16%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature a 18,2°C e umidità al 99%. Sabato, il cielo sarà completamente coperto con temperature tra 13,9°C e 18,5°C. Domenica, il cielo si schiarirà, portando temperature fino a 18,9°C.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una leggera diminuzione fino a 14,1°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una temperatura che salirà fino a 20,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16% e la brezza leggera, con velocità fino a 6,4 km/h, continuerà a soffiare da Sud. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 57%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 99%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 18,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 17%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,2°C. L’umidità aumenterà, toccando l’87%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est a una velocità di circa 3 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra 13,3°C e 18,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 10,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo una probabilità di pioggia assente.

Nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che salirà fino all’82%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est, con una velocità di circa 6 km/h.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con temperature che saliranno fino a 18,9°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo solo l’1%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 10,6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa, e le temperature si attesteranno intorno ai 19,2°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 9,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà intorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’89%, e il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Enna si presenterà con un Venerdì variabile, un Sabato prevalentemente nuvoloso e una Domenica che offrirà condizioni più serene. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della Domenica per godere di un clima più favorevole, mentre il Sabato richiederà un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche e la copertura nuvolosa persistente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.