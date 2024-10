Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 16,8°C nella notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 26,1°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo inizialmente coperto che si aprirà a nubi sparse nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 31,2 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 19,2°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa. I venti soffieranno da Sud Est con una velocità di circa 3,9 km/h, aumentando leggermente nelle ore successive.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24°C entro le 10:00. L’umidità scenderà al 39%, rendendo l’aria più gradevole. I venti si intensificheranno, con velocità che arriveranno a 13,1 km/h. A partire dalle 11:00, la temperatura percepita si avvicinerà a 24,3°C, offrendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 23,3°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 62%. I venti, che soffieranno da Sud Est, raggiungeranno velocità di 21,4 km/h, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,8°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con un’umidità che raggiungerà l’88%. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una velocità di circa 10,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali variazioni, poiché il clima potrebbe subire cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +18.4° Assenti 5.9 SE max 6.2 Scirocco 49 % 1021 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 4.9 SE max 5.7 Scirocco 57 % 1021 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 12.7 SSE max 25.1 Scirocco 54 % 1020 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +23.5° Assenti 13.1 S max 16.8 Ostro 39 % 1021 hPa 13 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 17.8 SE max 16.9 Scirocco 37 % 1019 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 18.9 SSE max 29.3 Scirocco 55 % 1019 hPa 19 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° Assenti 12.5 SSE max 26.5 Scirocco 71 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 12.1 SSE max 23.5 Scirocco 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:06

