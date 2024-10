Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Lamezia Terme si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,5°C e i 22,9°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord Est, con intensità variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il quadro meteorologico piuttosto stabile.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,1 km/h provenienti da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore, per poi mostrare nubi sparse a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori intorno ai 6,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% a partire dalle 13:00. Le temperature, dopo aver toccato un massimo di 22°C, inizieranno a calare, portandosi a 19,9°C entro le 15:00. I venti rimarranno leggeri, con intensità che varierà tra 2,9 km/h e 7,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

La sera si presenterà con cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 73 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 5.8 NE max 6.1 Grecale 69 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 2.7 ENE max 3.7 Grecale 58 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 5.6 OSO max 4.7 Libeccio 50 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 7.3 OSO max 7.2 Libeccio 56 % 1023 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 2.7 O max 3.4 Ponente 81 % 1023 hPa 19 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 3.6 NE max 4.8 Grecale 83 % 1024 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.3° Assenti 4 NNE max 5.3 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:54

