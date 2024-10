Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 27°C nel pomeriggio, mentre la notte si presenterà con valori leggermente più freschi. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che varieranno tra 18,7°C e 19,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 63%, creando una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,3°C entro le 08:00. L’umidità scenderà al 46%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 5-7 km/h. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di calore, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 28,1°C alle 11:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 27°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 50%. I venti leggeri continueranno a provenire da sud-sud ovest, mantenendo una brezza piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si manterrà alta, attorno al 76%. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una costante presenza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un clima autunnale, con temperature gradevoli e senza precipitazioni. Gli amanti del clima temperato potranno godere di queste giornate serene, mentre le nuvole offriranno un riparo dal sole diretto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 6.8 ENE max 7 Grecale 64 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 7.1 ENE max 7.1 Grecale 63 % 1020 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 7.4 ENE max 9.1 Grecale 60 % 1020 hPa 9 cielo coperto +26.8° perc. +26.8° Assenti 4.2 SSE max 5.2 Scirocco 42 % 1021 hPa 12 cielo coperto +28° perc. +27.7° Assenti 6 SSO max 6.2 Libeccio 40 % 1019 hPa 15 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 3.8 S max 5 Ostro 50 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 8.9 E max 11.5 Levante 77 % 1020 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 8 ENE max 10.1 Grecale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.