Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi intorno ai 23,9°C nel tardo mattino, mentre nel pomeriggio si registreranno leggere precipitazioni.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 07:00, il termometro segnerà 20,1°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 22%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, che porterà a un incremento della nuvolosità e a un abbassamento della temperatura percepita.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino a sera. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo un massimo di 22,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 72%, e l’umidità salirà fino al 92%. Le piogge si presenteranno con intensità variabile, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,59 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,9°C. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e venerdì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° Assenti 7.2 ENE max 7.9 Grecale 87 % 1027 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 6.9 ENE max 6.9 Grecale 88 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° prob. 1 % 5.2 ENE max 5.8 Grecale 85 % 1028 hPa 9 poche nuvole +23.2° perc. +23.4° prob. 14 % 3.1 SO max 3 Libeccio 67 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +23.2° 0.58 mm 6.6 OSO max 6.9 Libeccio 69 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +21.3° perc. +21.5° 0.37 mm 2.5 SO max 4.1 Libeccio 78 % 1027 hPa 18 pioggia leggera +18.3° perc. +18.7° 0.23 mm 5 E max 6 Levante 94 % 1027 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +18.2° Assenti 5.6 ENE max 6.4 Grecale 93 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.