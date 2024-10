Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C nelle ore notturne, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 27,9°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 100% della notte al 63% nelle ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 63% e il 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa. Le condizioni di calma e la brezza leggera garantiranno un clima gradevole, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,6°C alle 08:00 e toccando un picco di 27,9°C intorno alle 11:00. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 8 km/h e i 12,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi sotto il 40% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole. Le temperature inizieranno a calare, passando da 27,3°C alle 13:00 a 24,9°C alle 15:00. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 47%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno fino a 19°C alle 23:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 65%. La pressione atmosferica rimarrà costante, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, si consiglia di prepararsi a giornate prevalentemente nuvolose, con occasionali schiarite.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 6.9 ENE max 8 Grecale 66 % 1021 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 7.7 ENE max 9.4 Grecale 63 % 1020 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 11 E max 16.6 Levante 66 % 1021 hPa 9 cielo coperto +25.8° perc. +25.6° Assenti 12.2 ESE max 16.4 Scirocco 43 % 1021 hPa 12 nubi sparse +27.9° perc. +27.4° Assenti 8 SE max 10 Scirocco 38 % 1020 hPa 15 poche nuvole +24.9° perc. +24.7° prob. 1 % 5.9 SE max 9.1 Scirocco 47 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 1 % 8.9 E max 11.1 Levante 68 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 7.7 E max 9.8 Levante 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:09

