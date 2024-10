Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 21 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili a Lamezia Terme. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, ma non mancheranno piogge leggere durante la mattina. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà, lasciando spazio a nubi sparse.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci. La temperatura percepita sarà di circa 22°C, con venti leggeri che contribuiranno a rendere l’atmosfera più gradevole. La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La brezza si farà sentire, ma senza particolari intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme indicano un inizio di settimana con un mix di pioggia e schiarite. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero trovare occasioni favorevoli per godere di momenti all’aperto, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 1.59 mm 13 E max 26.4 Levante 95 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +19.1° perc. +19.6° 0.66 mm 12.9 E max 25.9 Levante 96 % 1023 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.4° 0.46 mm 12.1 E max 21.9 Levante 95 % 1025 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.95 mm 11.4 E max 20 Levante 90 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.19 mm 13.1 E max 18.8 Levante 83 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.16 mm 12.2 E max 18.5 Levante 83 % 1025 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.7° prob. 37 % 10.2 E max 15.6 Levante 93 % 1026 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.6° prob. 1 % 9.8 ENE max 14.3 Grecale 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.