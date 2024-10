Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Livorno per Giovedì 31 Ottobre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, che si manterranno sopra i 16°C anche durante le ore notturne. La presenza di una leggera brezza proveniente da est-nord-est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 70%.

Nella notte, le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 11,5 km/h e i 12,5 km/h, garantirà un clima fresco ma non eccessivamente freddo, rendendo la notte ideale per passeggiate all’aperto.

Durante la mattina, il sole si alzerà presto, portando le temperature a salire rapidamente. Si prevede che alle 10:00 si raggiunga già i 19,5°C, con un picco di 21°C atteso intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, assicurando una giornata di sole splendente. Anche la velocità del vento si ridurrà, con valori che scenderanno fino a 4,8 km/h intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Il vento continuerà a mantenersi debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La sensazione di calore sarà accentuata dalla bassa umidità, che si attesterà intorno al 58%. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna possibilità di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17°C intorno alle 21:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questo periodo di stabilità atmosferica, godendo di un clima ideale per le ultime attività autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 12.5 ENE max 16.2 Grecale 74 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 12.6 ENE max 19.3 Grecale 71 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 10.8 ENE max 13 Grecale 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 7.2 E max 10.4 Levante 57 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 0.5 ENE max 5.1 Grecale 59 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 0.8 O max 3.1 Ponente 68 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 5.4 ENE max 5.3 Grecale 67 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 8.3 ENE max 8.6 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.