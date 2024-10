Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Marano di Napoli per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 25°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa influenzare la percezione del calore.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà da 2,2 km/h a 15,1 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 22,8°C e i 24,9°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 60%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 21,8°C. La ventilazione si farà più leggera, mantenendosi sotto i 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo la settimana piuttosto uniforme dal punto di vista meteo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero continuare a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 15.1 E max 23.2 Levante 60 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 6.2 NNO max 7.7 Maestrale 61 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 2.6 NNO max 3.3 Maestrale 63 % 1020 hPa 9 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 0.8 SSE max 2.4 Scirocco 54 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 8.6 SSO max 9.7 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° Assenti 8 SSO max 9.6 Libeccio 55 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 2.6 SSE max 5.4 Scirocco 60 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.9 E max 6.5 Levante 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:15

