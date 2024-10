Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un alternarsi di nuvole e piogge. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si prevede un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno, mentre la sera sarà segnata da piogge moderate.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Mola di Bari avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 45% e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di 12,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro le 02:00. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 21,6°C alle 03:00.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. A partire dalle 06:00, il cielo sarà ancora coperto, con temperature che varieranno tra i 21°C e i 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,5 km/h alle 07:00. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma la nuvolosità sarà costante.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che toccheranno i 27°C. Le previsioni del tempo indicano un aumento della velocità del vento, che potrà arrivare fino a 27,6 km/h. Le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 17:00. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con valori che raggiungeranno i 0,52 mm di pioggia entro le 19:00.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, con valori che arriveranno a 1,92 mm alle 20:00. Il vento sarà forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un miglioramento solo nei giorni successivi, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 16 % 11.7 SSO max 22.9 Libeccio 67 % 1008 hPa 4 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° prob. 6 % 8.6 S max 14.6 Ostro 68 % 1008 hPa 7 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 3 % 13.5 S max 22.1 Ostro 62 % 1008 hPa 10 nubi sparse +26.8° perc. +27° Assenti 14.8 S max 19.9 Ostro 47 % 1008 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +27.5° Assenti 19.7 S max 24.4 Ostro 46 % 1006 hPa 16 cielo coperto +25° perc. +25.5° prob. 4 % 29.1 S max 44.7 Ostro 73 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +24.5° perc. +25.1° 0.52 mm 34.3 SSE max 52.7 Scirocco 80 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +24.2° perc. +24.6° 0.34 mm 30.8 S max 50.3 Ostro 72 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.