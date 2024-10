Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Monopoli indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno il pomeriggio e la sera. La temperatura percepita varierà, ma si manterrà generalmente attorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a 19,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 7%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 1,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, garantendo un clima piuttosto secco.

La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,5°C entro le 10:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 55%, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che potranno raggiungere i 0,48 mm entro le 16:00. L’umidità salirà fino al 72%, rendendo l’aria più umida e fresca.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 18°C. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare a 0,95 mm entro le 22:00. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 17,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Monopoli indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio e una sera con piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, rendendo la settimana successiva più stabile e favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 10.3 ONO max 12.5 Maestrale 55 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 3.9 ONO max 5.3 Maestrale 51 % 1011 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 2.5 E max 5.3 Levante 49 % 1012 hPa 10 poche nuvole +21.5° perc. +21.1° Assenti 10.3 ENE max 12.8 Grecale 53 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +20.8° perc. +20.5° 0.14 mm 15.4 E max 16.4 Levante 60 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.48 mm 12.9 E max 16 Levante 67 % 1011 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° prob. 42 % 15.4 ESE max 17.4 Scirocco 75 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.95 mm 8.1 ENE max 9.3 Grecale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:21

