Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno e altre fasi di nubi sparse. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21-23°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, contribuendo a un certo grado di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà di circa 13-15 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 22,7°C a 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 23-28 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61-65%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a cielo sereno. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 21-22°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 20-24 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che tornerà ad essere coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con il vento che continuerà a soffiare a una velocità di circa 12-16 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un trend di variabilità. Dopo una giornata di Venerdì con condizioni nuvolose e temperature miti, il weekend potrebbe portare un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° Assenti 9.9 O max 19.4 Ponente 67 % 1007 hPa 4 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 15 OSO max 25.7 Libeccio 64 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 15 ONO max 24.2 Maestrale 65 % 1009 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 23.4 NO max 26.9 Maestrale 58 % 1011 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 24.5 N max 28.8 Tramontana 62 % 1011 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20.6° Assenti 15.4 N max 22.2 Tramontana 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 12.5 NO max 18.5 Maestrale 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 16.2 NO max 23.7 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:12

