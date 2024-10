Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Noicattaro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con una significativa presenza di pioggia. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 18,4°C e i 23,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che risulterà costantemente coperto. I venti, provenienti principalmente da Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche sostenute.

Durante la notte, le condizioni meteo a Noicattaro si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con pioggia leggera prevista nelle prime ore. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,3 km/h, aumentando progressivamente fino a raggiungere i 12,3 km/h entro le prime luci dell’alba.

Nella mattina, il maltempo continuerà a caratterizzare il panorama meteorologico. Si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 23,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 93%. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno, portando a una mattinata umida e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 19,1°C. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 47,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 100%. L’umidità sarà elevata, contribuendo a un clima piuttosto scomodo.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,4°C. Le piogge continueranno a cadere, con intensità moderata, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. I venti, pur mantenendo una certa intensità, inizieranno a diminuire leggermente, ma le raffiche potrebbero ancora raggiungere i 51,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Noicattaro indicano un Sabato caratterizzato da piogge persistenti e temperature miti. I prossimi giorni non sembrano promettere miglioramenti significativi, con condizioni meteorologiche instabili che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un clima umido e ventoso, tenendo conto delle possibili variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.12 mm 9.3 ESE max 18.2 Scirocco 83 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 71 % 12.3 SSE max 26.3 Scirocco 81 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.9° perc. +21° 0.27 mm 19.3 SE max 33.9 Scirocco 77 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +23.1° perc. +23.2° 0.17 mm 25.2 SE max 33.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.84 mm 29.1 SE max 45.9 Scirocco 83 % 1014 hPa 16 pioggia moderata +19.1° perc. +19.3° 1.04 mm 25 SE max 47.7 Scirocco 84 % 1015 hPa 19 pioggia moderata +18.8° perc. +18.9° 2.1 mm 27.5 SE max 50 Scirocco 85 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.51 mm 24.7 SSE max 45.3 Scirocco 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:01

