Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Noicattaro di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nella notte si registreranno condizioni di cielo coperto, mentre nel corso della mattina il sole farà capolino, portando a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C durante le prime ore del giorno, per poi salire fino a raggiungere i 27°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h.

Durante la notte, Noicattaro si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 23°C e i 24,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 27,8 km/h, proveniente da sud, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 68%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si presenterà più leggera, con velocità che si attesteranno intorno ai 16,6 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 31%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con poche nuvole e temperature che si manterranno sui 26°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno da nord-ovest. L’umidità continuerà a scendere, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, mantenendo un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 28°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 35 % 27.9 S max 46.2 Ostro 65 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +23.1° perc. +23.1° 0.19 mm 14.9 SSO max 35.3 Libeccio 63 % 1004 hPa 7 poche nuvole +24.3° perc. +24.2° Assenti 16.6 OSO max 26.4 Libeccio 56 % 1007 hPa 10 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 16.6 O max 27.1 Ponente 34 % 1007 hPa 13 nubi sparse +27° perc. +26.5° Assenti 9.6 NNO max 15.9 Maestrale 31 % 1006 hPa 16 poche nuvole +23.3° perc. +22.9° Assenti 5 SE max 10.3 Scirocco 44 % 1009 hPa 19 poche nuvole +21.6° perc. +20.8° Assenti 14.4 OSO max 21.2 Libeccio 40 % 1011 hPa 22 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 12.5 O max 22.9 Ponente 46 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:24

