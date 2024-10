Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,3°C e una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le nubi sparse faranno capolino, con temperature che saliranno fino a +16,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, favorendo l’ingresso di un po’ di sole. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 66%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +17,2°C, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%. L’umidità, sebbene in lieve aumento, non supererà il 77%, mantenendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +11,1°C a mezzanotte. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole per eventuali passeggiate serali. L’umidità si stabilizzerà attorno all’86%, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 5 Ottobre a Piacenza si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’autunno piacentino particolarmente gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.3° perc. +11° prob. 3 % 6.2 E max 9.1 Levante 96 % 1014 hPa 3 cielo coperto +10.9° perc. +10.5° Assenti 2 ESE max 2.4 Scirocco 94 % 1014 hPa 6 cielo coperto +10.6° perc. +10.1° Assenti 3.2 OSO max 3.2 Libeccio 93 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 4.3 NNO max 3.1 Maestrale 79 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 3.3 E max 4.1 Levante 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° prob. 3 % 5.8 ESE max 6.2 Scirocco 62 % 1012 hPa 18 poche nuvole +13.2° perc. +12.6° prob. 3 % 6.4 ESE max 6.8 Scirocco 79 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.2 SSE max 5.4 Scirocco 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:48

