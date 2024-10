Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +12,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che saliranno fino a +18,5°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 19%, e il vento si manterrà leggero, proveniente da est. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 67%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’87%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 14%.

Con l’arrivo della sera, le nubi si faranno più dense, portando a un cielo coperto. Le temperature scenderanno a +14,3°C alle ore 19:00, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori freschi. Per sabato e domenica, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 5.7 O max 6 Ponente 90 % 1007 hPa 3 poche nuvole +12.3° perc. +12° Assenti 0.9 ONO max 2.8 Maestrale 90 % 1009 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +11.7° Assenti 3.6 ESE max 3.8 Scirocco 92 % 1011 hPa 9 poche nuvole +16.8° perc. +16.5° Assenti 9.7 E max 15.3 Levante 77 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 13.6 E max 16.2 Levante 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 14 % 8.9 E max 13.8 Levante 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 9 % 7.2 E max 9 Levante 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.5° perc. +13° prob. 2 % 4.9 ESE max 6.4 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:38

