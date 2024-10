Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%.

Nella mattina, il meteo presenterà pioggia leggera, con accumuli di circa 0.1mm. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 15,2°C, e il vento soffierà con intensità moderata, raggiungendo i 12,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 18,1°C. Il vento continuerà a soffiare da est-sud-est, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,7 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno all’81%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 48%. Il vento rimarrà costante, con intensità che si manterrà su valori simili a quelli del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la situazione meteorologica piuttosto stabile, ma con un’alta umidità che potrà rendere l’aria più pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 6.7 ESE max 8.9 Scirocco 75 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 18 % 7.5 ENE max 9.1 Grecale 76 % 1014 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 18 % 9.2 E max 13.5 Levante 77 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 20 % 11.3 E max 19.9 Levante 72 % 1016 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° prob. 19 % 12.2 ESE max 22.7 Scirocco 72 % 1015 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 26 % 10.9 ESE max 20.3 Scirocco 79 % 1015 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 44 % 11.4 ESE max 20.4 Scirocco 83 % 1016 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 31 % 12.3 ESE max 21.7 Scirocco 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:43

