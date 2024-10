Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 65%. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h, proveniente da sud. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. L’umidità si ridurrà, portando a un clima più secco e confortevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,1°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. Tuttavia, si prevede un leggero aumento della nuvolosità a partire dal tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 18,3°C, mentre la ventilazione si manterrà attiva, con raffiche che potranno arrivare a 26,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santeramo in Colle mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima generalmente secco. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera di Mercoledì, che potrebbe preludere a un cambio nelle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 8.9 S max 13.8 Ostro 69 % 1014 hPa 4 poche nuvole +14.6° perc. +14.2° Assenti 8.9 S max 14.4 Ostro 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 16.8 SSE max 24 Scirocco 68 % 1012 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 25.3 S max 28 Ostro 46 % 1011 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 25 SSE max 26 Scirocco 47 % 1010 hPa 16 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 23.2 SSE max 34.6 Scirocco 66 % 1009 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 1 % 18.3 SSE max 33.4 Scirocco 91 % 1009 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° prob. 5 % 10.8 S max 17.6 Ostro 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:28

